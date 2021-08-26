Кулеба відповів Лаврову на слова про "приватизацію Дня Хрещення Русі" Україною: "Ви намагаєтеся привласнити чужу історію, чужі страви, чужу культуру"

Глава МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до колег з Російської Федерації. Він заявив про бажання росіян приватизувати чуже.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Російські колеги, Україні на відміну від вас не потрібно нічого приватизувати. Ми як були на своїй землі тисячі років, так і лишаємося на ній. Це ви намагаєтеся привласнити чужу історію, чужі страви, чужу культуру. Україна була, є і буде", - заявив Кулеба.

За його словами, спроби Москви називатися центром - вони не нові, вони були і сотні років тому.

"Два Києва немає. Є один Київ і це український Київ. Це столиця української держави. Він з самого початку був столицею Древньої Русі. Це наша історія. Наше сьогодення. Наше минуле", - заявив він.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заснував нове свято - День Української Державності.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі".

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