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Кулеба відповів Лаврову на слова про "приватизацію Дня Хрещення Русі" Україною: "Ви намагаєтеся привласнити чужу історію, чужі страви, чужу культуру"

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Кулеба відповів Лаврову на слова про "приватизацію Дня Хрещення Русі" Україною: "Ви намагаєтеся привласнити чужу історію, чужі страви, чужу культуру"
Глава МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до колег з Російської Федерації. Він заявив про бажання росіян приватизувати чуже.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Російські колеги, Україні на відміну від вас не потрібно нічого приватизувати. Ми як були на своїй землі тисячі років, так і лишаємося на ній. Це ви намагаєтеся привласнити чужу історію, чужі страви, чужу культуру. Україна була, є і буде", - заявив Кулеба.

За його словами, спроби Москви називатися центром - вони не нові, вони були і сотні років тому.

"Два Києва немає. Є один Київ і це український Київ. Це столиця української держави. Він з самого початку був столицею Древньої Русі. Це наша історія. Наше сьогодення. Наше минуле", - заявив він.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заснував нове свято - День Української Державності.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Україну в "приватизації Дня Хрещення Русі".

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Топ коментарі

  • Eispickel
    Язык - болгарский;
    имена - греческие;
    фамилии - болгарские;
    название страны - украли у украинцев;
    флаг - украли у голландцев;
    герб - украли монголов;
    матрешку - украли у японцев;
    самовар - украли у иранцев;
    водку - украли у поляков;
    вакцину - украли у американцев…
    Русня, а у вас хоть что-то свое есть?
  • Омерзительный
    У них только репа. Хотя не удивлюсь, если и репу украли. Кулеба ответил Лаврову на слова о "приватизации Дня Крещения Руси" Украиной: "Вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру" - Цензор.НЕТ 5721
  • Oljik
    Кулеба ответил Лаврову на слова о "приватизации Дня Крещения Руси" Украиной: "Вы пытаетесь присвоить чужую историю, чужие блюда, чужую культуру" - Цензор.НЕТ 3467
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