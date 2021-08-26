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На перельоти цивільних літаків з Афганістану Україна не витрачала держкоштів, - Кулеба

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На перельоти цивільних літаків з Афганістану Україна не витрачала держкоштів, - Кулеба
Україна не витрачала коштів державного бюджету на перельоти з Афганістану двох цивільних літаків, якими евакуювала громадян України та іноземців.

Про це заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Станом на зараз ми вивезли два літаки цивільні й один військовий. Військовий літак фінансується за рахунок державного бюджету, але це не в бюджеті МЗС, тому мені тут нема чого сказати ... Щодо двох цивільних літаків, якими ми вивозили громадян, то за прольоти цих літаків Українська держава нічого не платить - цю евакуацію було здійснено на рівні політичних домовленостей між Українською державою та власниками цих літаків. Але ми гроші бюджету на фінансування саме перельоту цих літаків не виплачували", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що в цьому й полягає мистецтво дипломатії - швидко знаходити такі комбінації та домовленості, які дають змогу швидко рятувати громадян України.

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Топ коментарі

  • NavigatorUR
    ..так владельцы самолётов В-737 авиакомпании *Крила України*, самолёты которой и выполнили два эвакуационных рейса .. даже в фантастическом сне не могли бы подумать, что зелёная мразь выплатит хоть какие то деньги авиакомпании. Хотя бы за керосин!!!! Зато пиарились и врали отчаянно... приписывая себе организацию этих рейсов. О чём можно говорить, если даже МИД Украины не смог договорится с МИД Туркменистана и получить разрешение на пролёт нашего военного Ил-76. В результате пришлось лететь с посадкой в Пакистане... и почти на ТРИ часа больше. Реальный вывод!! МИД Украины никакого отношения к эвакуации граждан Украины двумя самолётами с Афганистана НЕ ИМЕЕТ!!! Но врёт отчаянно и безбожно!!! Что же заставило Кулебу так отчаянно признаться?
  • jklpqrs
    Ну да, талибы оплатили...На самом деле такие вопросы как раз должно решать государство. Это тот случай, когда государство должно оплатить эти расходы и никого другого не вмешивать в вопрос. При этом не забывают списать долги фирташам и коломойскому(а это более 50 млрд). И что получается: на радость зебобикам выпускают картинку о бесплатности спасения людей. Зебобики в восторге и уже не помнят про то, что олигархам хотят списать десятки миллиардов долга перед бюджетом.
  • Nikos KGB
    талибы заправляли???)
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