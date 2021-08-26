COVID-сертифікат містить чутливі медичні дані про людину, - Мінцифри

Серед інших документів у застосунку "Дія" ковідний сертифікат містить чутливі медичні дані про людину, тому, за вимогами, необхідна згода на обробку персональних даних.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це заявив керівник з розвитку електронних послуг в Мінцифри Мстислав Банік.

"Ковідний сертифікат, на відміну від паспорта, від всього іншого, містить найчутливіші медичні дані про людину, тому для того, щоб він з’явився, треба відкрити розділ "меню-послуги", обрати "ковідні сертифікати" і підтвердити згоду на передачу медичних даних, тому що це такі вимоги і щодо прав людини і щодо всієї роботи з персональними даними людини, і інакше бути не може".

Для того, щоб пройти фото-ID, селфитися не потрібно, каже Мстислав Банік: "Є зелена рамка, чотири куточки. От зазвичай більшість звернень, коли до нас приходило, людина намагається туди вмістити шию, зачіску, тощо. Цього всього не потрібно, тобто у нас в паспорті шия не відіграє ніякої ролі, тобто зелена рамка має бути від підборіддя до лоба, зачіска — не важливо, і бажано, щоб фон був більш менш контрастним".

Також, за його словами, фон не обов’язково має бути білим, і не важливо, чи людина носить окуляри.

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