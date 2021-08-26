COVID-сертифікат містить чутливі медичні дані про людину, - Мінцифри
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо", про це заявив керівник з розвитку електронних послуг в Мінцифри Мстислав Банік.
"Ковідний сертифікат, на відміну від паспорта, від всього іншого, містить найчутливіші медичні дані про людину, тому для того, щоб він з’явився, треба відкрити розділ "меню-послуги", обрати "ковідні сертифікати" і підтвердити згоду на передачу медичних даних, тому що це такі вимоги і щодо прав людини і щодо всієї роботи з персональними даними людини, і інакше бути не може".
Для того, щоб пройти фото-ID, селфитися не потрібно, каже Мстислав Банік: "Є зелена рамка, чотири куточки. От зазвичай більшість звернень, коли до нас приходило, людина намагається туди вмістити шию, зачіску, тощо. Цього всього не потрібно, тобто у нас в паспорті шия не відіграє ніякої ролі, тобто зелена рамка має бути від підборіддя до лоба, зачіска — не важливо, і бажано, щоб фон був більш менш контрастним".
Також, за його словами, фон не обов’язково має бути білим, і не важливо, чи людина носить окуляри.