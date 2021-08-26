За добу в Києві від COVID-19 померли чотири людини, виявлено 264 нові випадки, - Кличко. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 264 хворих коронавірусів, чотири людини померли.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА, про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в Facebook.

"264 підтверджені випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Чотири людини померли. Загалом, із початку пандемії, в Києві від коронавірусу померли 5275 людей. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 223 104", – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли: 139 жінок віком від 18 до 90 років, 105 чоловіків віком від 20 до 84 років. А також 10 дівчаток від 8 місяців до 17 років і 10 хлопчиків від 1 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 47 хворих на коронавірус. А також 37 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 217 осіб. Загалом коронавірус подолали 215 246 мешканців столиці.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 59, у Деснянському та Шевченківському – по 40 та в Святошинському районі – 28 випадків", – зазначив Віталій Кличко.