Україна має достатньо інформації про те, як відбувається мілітаризація окупованого Криму Росією, - Кулеба

Україна має достатньо інформації про те, як відбувається мілітаризація Росією Криму, зокрема відомо про те, що Росія розмістила на півострові потенційні носії ядерної зброї.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Коли йдеться про контроль над мілітаризацією Криму, то, безумовно, ми бачимо, що, як пересувається в Криму, як Крим перетворений на велику військову базу. І ми знаємо, що на півострові вже розміщені потенційні носії ядерної зброї, зокрема кораблі, оснащені крилатою ракетою "Калібр". У нас є достатньо інформації про те, що відбувається. Наше завдання наразі - це зміцнювати власні Збройні сили та зміцнювати союзницькі дії в Чорному морі для стримування Росії. Це перший крок. А наступний крок - це буде виведення Росії з Криму", -сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не зупинимо евакуацію з Афганістану, поки не вивеземо всіх громадян, хто хотів, - Кулеба