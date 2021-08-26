Вантажні вагони зійшли з рейок на Львівщині: П'ять пасажирських поїздів затримуються

У Львівській області з рейок зійшли вагони вантажного потяга Клепарів - Батьово. Кілька пасажирських поїздів затримується.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"На Львівській залізниці тривають роботи з ліквідації наслідків сходу вагонів вантажного поїзда Клепарів – Батьово, що перевозив щебінь та залізну руду. Випадок стався 26 серпня близько 8 год. 20 хв. на станції Глинна-Наварія на Львівщині", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що унаслідок сходу вагонів ніхто не постраждав. Пошкоджено вагони, колійне полотно та кілька опор контактної мережі. Для ліквідації наслідків аварії на місце події оперативно прибули спеціалізовані підрозділи регіональної філії "Львівська залізниця": відбудовні поїзди зі станцій Львів та Стрий.

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Зараз рух поїздів забезпечується парною колією.

Затримуються в дорозі пасажирські поїзди: №6 Херсон – Ужгород, №41 Дніпро – Трускавець, №46 Лисичанськ – Ужгород, №146 Ужгород – Львів та №807 Львів – Коломия. Час запізнення поїздів – від 50 хв. до 1 год. 20 хв.

Відновлення руху пасажирських поїздів по непарній колії на дільниці Глинна-Наварія - Львів планується протягом 24 годин, зміни маршрутів прямування пасажирських поїздів не планується.