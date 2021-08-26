Суд заборонив перейменування проспекту Небесної Сотні на Жукова в Одесі
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"25 серпня Одеський окружний адміністративний суд задовольнив позов "Європейської Солідарності" стосовно скасування розпорядження міського голови Одеси Геннадія Труханова №793 від 14.09.2020 року "Про скликання громадських слухань щодо обговорення питань про повернення деяким об’єктам топоніміки у місті Одеси попередніх назв", - розповіла депутатка Одеської міської ради від "ЄС" Жанна Мандриченко.
Йдеться про проспект Небесної Сотні і вулицю Інглезі.
Депутатка нагадала, що з 2015 року в Україні діє Закон "Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки", який забороняє називати вулиці українських міст іменами радянських діячів, політиків і т.д.