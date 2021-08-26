Чорноморський регіон посідає провідне місце в нашому порядку денному, - заступник генсека НАТО Джоане

Безпека в Чорноморському регіоні посідатиме провідне місце в порядку денному НАТО.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Це велика діяльність, яку ми робимо в Чорному морі. Якщо говорити про навчання, то в першій частині року ми провели масштабні навчання Steadfast Defender 2021. Це, мабуть, одне з найважливіших навчань за останні 20 років, які ми виконували. Те, що ми робимо для субрегіону Чорного моря і всього євроатлантичного простору, показує, що ми органічно дивимося на 360 градусів на безпеку Альянсу. і Чорне море продовжуватиме посідати провідне місце в нашому порядку денному", - сказав Джоане.

Він зазначив, що Чорноморський регіон має видатне значення для НАТО.

"Чорне море має видатне значення. Чому? Оскільки Росія використовувала незаконну окупацію Криму переважно не лише для поширення сили, а й для незаконного контролю не лише суші, а й деяких частин моря. Але це також розподіл сили на Близький Схід, до Леванту, до Середземномор'я. Ось чому поєднання чинників робить Чорне море дуже важливим для НАТО. Ми багато робимо", - додав Джоане.

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Заступник генсека НАТО зазначив, що в Чорному морі багато морської присутності НАТО та союзників.

"Я гадаю, що понад шість місяців у році ми постійно присутні. Також недавно була місія Великої Британії, Нідерландів. Патрулювання повітряного простору дуже активне. Доки ми говоримо, патрулювання повітряного простору виконується нашими британськими друзями, а раніше - нашими німецькими друзями. Раніше це були Іспанія та канадці, італійці", - пояснив він.