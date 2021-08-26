Із 2022 року запрацює нова модель вступу в інтернатуру, - Ляшко

Із 1 січня 2022 року діятимуть нові правила проходження інтернатури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Відповідний наказ МОЗ від 22 червня 2021 року № 1254 зареєстрували в Міністерстві юстиції.

"Ми запроваджуємо керовану систему підготовки лікарів-інтернів, аби Україна у разі настання кризи знов не опинилась без фахівців потрібних професій. З наступного року саме Міністерство охорони здоров'я визначатиме пріоритетні спеціальності для підготовки в інтернатурі, виходячи з кадрових потреб держави. Так само ми будемо затверджувати перелік спроможних баз стажування лікарів-інтернів", - підкреслив глава МОЗ Віктор Ляшко.

Серед основних змін:

- конкурс за рейтингом;

- електронна система відповідного рейтингового розподілу - випускник самостійно вибиратиме бажану спеціальність, базу стажування та заклад вищої освіти;

- МОЗ спільно з Національною службою здоров'я України та вишами щорічно розроблятимуть критерії визначення баз стажування і складати їхній перелік.

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