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З особливою жорстокістю вбив тещу та інсценував розбійний напад: у Харкові затримали 18-річного хлопця. ФОТО

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З особливою жорстокістю вбив тещу та інсценував розбійний напад: у Харкові затримали 18-річного хлопця. ФОТО
У Харкові поліцейські затримали 18-річного хлопця, який зарізав власну тещу в кафе та інсценував розбійний напад з убивством.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент карного розшуку в Telegram.

Увечері 25 серпня до поліції Харківщини зателефонував місцевий житель і повідомив про те, що всередині одного з кафе міста виявив убитою свою тещу.

Поліцейські, що прибули на місце події, виявили зв’язане закривавлене тіло жінки з мішком на голові. Також із закладу зникли грошові кошти, алкогольні напої у великій кількості та декілька бокалів. У кафе, окрім вбитої власниці, нікого не було.

Однак оперативникам Харківщини обстановка здавалася підозрілою, а поведінка заявника дивною.

"Провівши низку першочергових заходів, поліцейські встановили, що саме заявник, тобто зять покійної, під час конфлікту позбавив життя власну тещу. Зловмисник завдав множинних ножових поранень, а також численних тупих ударів по голові. Після скоєного намагався замаскувати власний злочин під розбійний напад на кафе та викликав поліцію", - йдеться в повідомленні.

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Поліцейські вилучили знайдені речові докази.

"18-річного "розумника" затримано у порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення останньому про підозру та обрання запобіжного заходу", - додали у відомстві.

З особливою жорстокістю вбив тещу та інсценував розбійний напад: у Харкові затримали 18-річного хлопця 01

Топ коментарі

  • Роман Петров 34ac3a86
    В18 молодежь ещё наслаждаются жизнью, а у этого уже и тёща (была) и тюрьма (будет)...
  • radeon
    Регион любителей кацапов,чему удивляться?Как впрочем и весь юго-восток
  • ganimed1969 Gani
    Олежка, если тебя всю жизнь бабы унижают и орут на тебя, то ты лузер обыкновенный и чмо. Самое смешное, что ты даже не понимаешь, что выставляешь это на показ такими комментами. То есть еще и туповатый лузер. Тьфу, мля.
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