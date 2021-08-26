З особливою жорстокістю вбив тещу та інсценував розбійний напад: у Харкові затримали 18-річного хлопця. ФОТО

У Харкові поліцейські затримали 18-річного хлопця, який зарізав власну тещу в кафе та інсценував розбійний напад з убивством.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент карного розшуку в Telegram.

Увечері 25 серпня до поліції Харківщини зателефонував місцевий житель і повідомив про те, що всередині одного з кафе міста виявив убитою свою тещу.

Поліцейські, що прибули на місце події, виявили зв’язане закривавлене тіло жінки з мішком на голові. Також із закладу зникли грошові кошти, алкогольні напої у великій кількості та декілька бокалів. У кафе, окрім вбитої власниці, нікого не було.



Однак оперативникам Харківщини обстановка здавалася підозрілою, а поведінка заявника дивною.



"Провівши низку першочергових заходів, поліцейські встановили, що саме заявник, тобто зять покійної, під час конфлікту позбавив життя власну тещу. Зловмисник завдав множинних ножових поранень, а також численних тупих ударів по голові. Після скоєного намагався замаскувати власний злочин під розбійний напад на кафе та викликав поліцію", - йдеться в повідомленні.

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Поліцейські вилучили знайдені речові докази.

"18-річного "розумника" затримано у порядку статті 208 КПК України. Вирішується питання щодо повідомлення останньому про підозру та обрання запобіжного заходу", - додали у відомстві.