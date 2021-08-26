Железняк про "ноу-хау від ДФС": Викриті в несплаті податків підприємці "відшкодовують" збитки не державі, а на свій рахунок

Недоброчесні підприємці вдають, що відшкодовують збитки до держбюджету, а суд за клопотаннями прокурорів закриває провадження стосовно них.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Пам’ятаєте, я не так давно розповідав про ноу-хау ДФС. Те, яке дозволяє недоброчесним підприємцям, які не сплатили податки і "попалися" на цьому, уникнути кримінальної відповідальності і не платити відшкодування державі, а нібито заплатити, хоча в дійсності – просто перевести необхідну суму на власний рахунок. Так от, знайшов перші кейси на підтвердження, по яких кримінальні провадження вже закриті, а грошей в бюджеті чомусь досі немає", - пише він.

Як приклад нардеп наводить провадження №32020110000000118. За його інформацією, замість "відшкодування шкоди до державного бюджету" платник-порушник просто перерахував кошти на власний рахунок в системі електронного адміністрування ПДВ. Ці гроші в бюджет він так і не сплатив.

Другий кейс – провадження №32020110000000085. У цій справі як підтвердження "відшкодування" були надані просто платіжки на рахунок митниці за декілька останніх років, які не мають жодного стосунку до кримінального провадження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голова ДФСУ Мельник потрапив у скандал: викрито схему закриття кримінальних справ проти податкових ухильників

"Що цікаво, ці провадження суд закрив за клопотаннями прокурорів. Питання тільки, це звичайна службова недбалість останніх, які не перевірили надходження до бюджету, чи все ж зловживання службовим становищем. Можливо, колеги з Державної фіскальної служби України, які так активно заперечували наявність подібних випадків, захочуть та зможуть пояснити, як так сталося, що боржники змогли уникнути відповідальності та необхідності відшкодовувати шкоду державі. Ну а ми розбираємося з цим феноменом далі і чекаємо на результати перевірки подібних кейсів за 2020-2021 роки, яку зараз проводять Офіс Генпрокурора спільно з Казначейством і податковою", - резюмував нардеп.