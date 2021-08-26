Ми перебуваємо на порозі забезпечення стабільної і вигідної поставки електроенергії в "Укрзалізницю", - директор "ЕЗТ" Чайковський

Нещодавно Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, що дозволяє АТ "Українська залізниця" закуповувати електроенергію у державної генерації за прямими договорами.

Про це розповів директор компанії ТОВ "Енерго Збут Транс", що займається постачанням електроенергії для АТ "Українська залізниця" в інтерв'ю порталу "Фокус".

За словами директора ТОВ "Енерго Збут Транс", таке рішення є взаємовигідним, адже державна генерація отримає довгостроковий контракт за взаємовигідною ціною, а "Укрзалізниця" не матиме проблем з підвищенням ціни на електроенергію в пікові місяці.

"Якщо ми говоримо про державну генерацію, то треба мати на увазі насамперед "Енергоатом". УЗ і "Енергоатом" - це ідеальні партнери. Стабільний попит і стабільна пропозиція. Такі умови дозволять здійснювати закупівлі електроенергії на період до 36 місяців, за максимально обґрунтованою ціною. Параметри угоди ще є предметом переговорів. Зі свого боку ми зацікавлені, щоб якнайшвидше імплементувати новий формат закупівель", - повідомив Руслан Чайковський.

За словами директора "Енерго Збут Транс", найближчим часом компанія закупить потрібний обсяг електроенергії для потреб "Укрзалізниці" за максимально справедливою ціною.

Також Руслан Чайковський розповів, про те, що компанія працює над новою концепцією роботи з обслуговування кінцевого споживача, в основі якого стоїть сервіс, що передбачає технологічність, прозорість, відповідальність і комфорт взаємодії споживача та постачальника.

"Зараз, ми досліджуємо можливості впровадження ІТ-технологій, для автоматизації процесів комунікації зі споживачем. Наша мета – максимальний комфорт клієнтів під час взаємодії з компанією. Раніше, я вже займався автоматизацією бізнес процесів і, на мій погляд, буде дуже зручним, якщо обмін первинними документами чи замовлення обсягів буде здійснюватися в один клік", - зазначив Чайковський.

"Енерго Збут Транс" - один з найбільших за обсягами постачальників електричної енергії побутових споживачів. Основним клієнтом компанії є АТ "Українська залізниця".