У шести областях найбільший ризик поширення COVID-19. Критичним регіоном є Буковина, - KSE

В Україні шість регіонів демонструють високі показники госпіталізацій хворих на коронавірус. Чернівецька область має найгіршу статистику.

Про це сьогодні на брифінгу заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Критичним регіоном наразі є Чернівецька область... Зараз ми бачимо, що у двічі-тричі рівень госпіталізацій у ній перевищує рівень в інших регіонах...понад третина COVID-ліжок з киснем зайняті у цьому регіоні", - сказав він.

Експерт зазначив, що за останніми даними у Чернівецькій області рівень захворюваності на коронавірус становить 83 особи на 100 тисяч населення.

В той час як коефіцієнт виявлення випадків інфікування у регіоні дорівнює 6,8%, рівень госпіталізацій - 23,9 на 100 тисяч населення, а завантаженість ліжок з киснем - 36%.

Також у KSE повідомили, що у 6 регіонах коефіцієнт виявлення нових випадків COVID-19 перевищує 5%.

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Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Сумську, Тернопільську, Чернівецьку та Чернігівську області.

"Це ті регіони, які наразі мають найбільший ризик поширення захворюваності та зменшення контролю над поширенням... Адже за рекомендаціями ВООЗ, якщо цей показник до 5%, то можна говорити, що захворюваність під контролем", - додав експерт.