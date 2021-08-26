Таліби дозволять жінкам Афганістану виходити з дому, але заборонять музику

Рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, заявляє про готовність рухатися в ногу із часом. Так, вони дозволять жінкам виходити з дому без супроводу чоловіків, але заборонять музику.

Про це заявив представник руху Забіхула Муджахід, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в довгостроковій перспективі жінки зможуть повернутися до своїх повсякденних справ. Муджахід додав, що вимогу, щоб жінку на публіці супроводжував чоловік-родич, трактували неправильно: це стосується лише поїздок тривалістю три дні і більше.

"Якщо вони ходять до школи, офісу, університету або лікарні, їм не потрібен махрам (чоловік, що супроводжє. - Ред.)", - сказав він.

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При цьому поки жінкам Афганістану рекомендують все одно залишатися вдома - доти, поки всі члени угруповання не навчаться, як правильно з ними поводитися.

Крім цього, в Афганістані не можна буде слухати музику.

"Музика заборонена в ісламі. Але ми сподіваємося, що зможемо переконати людей не робити таких речей (не слухати музику. - Ред.) замість того, щоб чинити на них тиск", - сказав Муджахід.