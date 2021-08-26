Новини • Захоплення влади в Афганістані

Таліби дозволять жінкам Афганістану виходити з дому, але заборонять музику

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Таліби дозволять жінкам Афганістану виходити з дому, але заборонять музику
Рух "Талібан", який захопив владу в Афганістані, заявляє про готовність рухатися в ногу із часом. Так, вони дозволять жінкам виходити з дому без супроводу чоловіків, але заборонять музику.

Про це заявив представник руху Забіхула Муджахід, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За його словами, в довгостроковій перспективі жінки зможуть повернутися до своїх повсякденних справ. Муджахід додав, що вимогу, щоб жінку на публіці супроводжував чоловік-родич, трактували неправильно: це стосується лише поїздок тривалістю три дні і більше.

"Якщо вони ходять до школи, офісу, університету або лікарні, їм не потрібен махрам (чоловік, що супроводжє. - Ред.)", - сказав він.

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При цьому поки жінкам Афганістану рекомендують все одно залишатися вдома - доти, поки всі члени угруповання не навчаться, як правильно з ними поводитися.

Крім цього, в Афганістані не можна буде слухати музику.

"Музика заборонена в ісламі. Але ми сподіваємося, що зможемо переконати людей не робити таких речей (не слухати музику. - Ред.) замість того, щоб чинити на них тиск", - сказав Муджахід.

Топ коментарі

  • Володимир Логойда
    Вот проблемы у людей - нельзя женщине на улицу выйти, музыку нельзя включить, с непокрытой головой или без бороды ходить проблема . . .

    Воистину, чтобы понять, как зашибись нам на самом деле живётся, надо на контрасте пожить по месяцку в Афганистане, где могут расстрелять за "без паранджи"; Северной Корее, где могут расстрелять за "недостаточно громко плакал на похоронах Великого Кормчего"; Беларуси, где могут посадить или рёбра переломать даже за случайную комбинацию бело-красного цвета в одежде; россии, где впаяют пару лет срока за лайк не на том сообщении в соцсетях . . .

    Тогда, с..ка, даже такой, как Медведчук (если бы его в такие условия, без привилегий, поселили), после такого опыта каждое утро у себя дома проводил бы церемонию поднятия жёлто-синего флага с чтением стиха Владимира Сосюры "Любіть Україну".

    Талибы разрешат женщинам Афганистана выходить из дому, зато запретят музыку - Цензор.НЕТ 5629
  • Alex_Dimitrov
    вообще пофигу... пусть афганцы переживают, которые оружие побросали и не стали бороться за свои свободы и за права своих женщин... сильно подозреваю, что и им в целом насрать
  • Привет
    Что еще можно ожидать от тех кто подтирает жопу камнем кроме запрета музыки??
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