"Слуга народу" Шуляк про можливість відставки спікера Разумкова: Припиніть шукати зраду там, де її немає

У середині політичного сезону відставка спікера ВР Дмитра Разумкова навряд чи можлива.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявила нардепка "Слуги народу" Олена Шуляк.

"Я не входжу до орбіти близького оточення Разумкова, тому говорити про можливі кадрові ротації не можу. На моїй пам'яті, в середині політичного сезону спікера ВР не змінювали, тому причин для обговорення цієї теми прямо зараз не бачу (хоча ми в багатьох ініціативах ламаємо шаблони і стереотипи, тож загадувати не буду)", - зазначила вона.

"Розмови в ЗМІ про розпад фракції, заміну глав комітетів тощо тривають не перший рік. Але ми бачимо, що за час нашої роботи ми стали сильнішими і ще більш згуртованими, чого не скажеш про інші фракції (і взагалі про опонентів). Тому варто припинити шукати зраду там, де її немає, і нарешті об'єднатися заради спільних ідей, які зроблять життя людей в Україні гідним і щасливим", - додала Шуляк.

Повний текст інтерв'ю Олени Шуляк читайте за посиланням.

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