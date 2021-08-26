Land Rover, рушниця, 6 квартир у Києві, Ірпені, Одесі та Туреччини: Дубінський розповів, чим володіє глава БЕБ Мельник

Новопризначений глава Бюро економічної безпеки Вадим Мельник володіє кількома квартирами, нежитловими приміщеннями та автомобілем Land Rover.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт нардепа Олександра Дубінського.

"Новопризначений директор Бюро економічної безпеки в своїй декларації у 2020 році відзвітував про дохід в 4,379 млн грн, який в основному складається з підприємницького доходу його дружини і його самого", - йдеться в повідомленні.

Готівкові заощадження сімейство Мельників заявило в розмірі 1,93 млн грн, а на банківських рахунках - 43,35 тис. грн. Також Мельник заявив, що позичив $ 40 тис. Владиславу Лемещаку.

З житлової нерухомості Вадим Мельник задекларував кілька квартир в Києві, Ірпені, Туреччини та Одесі - всього 6 об'єктів:

- квартира в Києві на 159,4 м.кв., придбана в 2014 році за заявленою ціною 1,1 млн грн (виходить 6,9 тис. грн за квадратний метр, що досить підозріло і вимагає перевірки професійними оцінювачами і податковими органами на предмет мінімізації);

- квартира в Ірпені на 114,6 м.кв. за номінальною ціною 401,1 тис. грн з 2016 року (ціна також вимагає уточнення після перевірки);

- квартира в Ірпені на 74,2 м.кв. за номінальною ціною 260 тис. грн;

- квартира в Ірпені на 46,1 м.кв. за номінальною ціною 163,7 тис. грн з 2014 року;

- квартира в Туреччині на 75 м.кв. за 2,1 млн грн, дата набуття не вказана.

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"Також чиновник повідомив, що його дружина купила в квітні 2020 року квартиру в Одесі на 67,8 м.кв., яка обійшлася сімейству в 1,13 млн грн. Виходить близько 16,7 тис. грн за квадратний метр - цінник видається нереальним", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сімейство володіє 9-ма об'єктами нежитлової нерухомості:

- товарно-офісне приміщення в Ірпені на 299,8 м.кв., заявлене за 1,38 млн грн, у власності з 2016 року;

- нежитлове приміщення в Ірпені на 106 м.кв., заявлене за 271 тис. грн;

- нежитлове приміщення в Ірпені на 104,9 м.кв., заявлене за 367,15 тис. грн, з 2017 року;

- дві комори в Києві загальною площею 5 м.кв., заявлене за 10,3 тис. грн, з 2013 року;

- місце на паркінгу в Ірпені на 20,6 м.кв., заявлене за 51,5 тис. грн, з 2016 року;

- місце на паркінгу в Києві на 18,7 м.кв., заявлене за 37 тис. грн, з 2015 року;

- місце на паркінгу в Ірпені на 22,1 м.кв., заявлене за 55,3 тис. грн, з 2016 року;

- земельну ділянку в Сумській області (с. Велика Чернеччина) на 835 м.кв. заявлена за 1,3 тис. грн, з 2008 року;

- земельну ділянку Ірпені на 327 м.кв., заявлена за 140 тис. грн, з 2016 року.

Також Мельник задекларував автомобіль Land Rover, марки Range Rover 2014 року випуску за 1,24 млн грн, який він придбав в 2017 році. Ще у нього є причіп Палич Z02614 за 20 тис. Грн. Ще він повідомив про володіння німецькою мисливською рушницею Blaser.

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