Land Rover, рушниця, 6 квартир у Києві, Ірпені, Одесі та Туреччини: Дубінський розповів, чим володіє глава БЕБ Мельник
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт нардепа Олександра Дубінського.
"Новопризначений директор Бюро економічної безпеки в своїй декларації у 2020 році відзвітував про дохід в 4,379 млн грн, який в основному складається з підприємницького доходу його дружини і його самого", - йдеться в повідомленні.
Готівкові заощадження сімейство Мельників заявило в розмірі 1,93 млн грн, а на банківських рахунках - 43,35 тис. грн. Також Мельник заявив, що позичив $ 40 тис. Владиславу Лемещаку.
З житлової нерухомості Вадим Мельник задекларував кілька квартир в Києві, Ірпені, Туреччини та Одесі - всього 6 об'єктів:
- квартира в Києві на 159,4 м.кв., придбана в 2014 році за заявленою ціною 1,1 млн грн (виходить 6,9 тис. грн за квадратний метр, що досить підозріло і вимагає перевірки професійними оцінювачами і податковими органами на предмет мінімізації);
- квартира в Ірпені на 114,6 м.кв. за номінальною ціною 401,1 тис. грн з 2016 року (ціна також вимагає уточнення після перевірки);
- квартира в Ірпені на 74,2 м.кв. за номінальною ціною 260 тис. грн;
- квартира в Ірпені на 46,1 м.кв. за номінальною ціною 163,7 тис. грн з 2014 року;
- квартира в Туреччині на 75 м.кв. за 2,1 млн грн, дата набуття не вказана.
"Також чиновник повідомив, що його дружина купила в квітні 2020 року квартиру в Одесі на 67,8 м.кв., яка обійшлася сімейству в 1,13 млн грн. Виходить близько 16,7 тис. грн за квадратний метр - цінник видається нереальним", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що сімейство володіє 9-ма об'єктами нежитлової нерухомості:
- товарно-офісне приміщення в Ірпені на 299,8 м.кв., заявлене за 1,38 млн грн, у власності з 2016 року;
- нежитлове приміщення в Ірпені на 106 м.кв., заявлене за 271 тис. грн;
- нежитлове приміщення в Ірпені на 104,9 м.кв., заявлене за 367,15 тис. грн, з 2017 року;
- дві комори в Києві загальною площею 5 м.кв., заявлене за 10,3 тис. грн, з 2013 року;
- місце на паркінгу в Ірпені на 20,6 м.кв., заявлене за 51,5 тис. грн, з 2016 року;
- місце на паркінгу в Києві на 18,7 м.кв., заявлене за 37 тис. грн, з 2015 року;
- місце на паркінгу в Ірпені на 22,1 м.кв., заявлене за 55,3 тис. грн, з 2016 року;
- земельну ділянку в Сумській області (с. Велика Чернеччина) на 835 м.кв. заявлена за 1,3 тис. грн, з 2008 року;
- земельну ділянку Ірпені на 327 м.кв., заявлена за 140 тис. грн, з 2016 року.
Також Мельник задекларував автомобіль Land Rover, марки Range Rover 2014 року випуску за 1,24 млн грн, який він придбав в 2017 році. Ще у нього є причіп Палич Z02614 за 20 тис. Грн. Ще він повідомив про володіння німецькою мисливською рушницею Blaser.