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Людям потрібно носити респіратори: ситуація з повітрям у Києві, - дані порталу Iqair

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Людям потрібно носити респіратори: ситуація з повітрям у Києві, - дані порталу Iqair
В українській столиці зафіксовано один із найвищих показників забруднення повітря у світі. При такому забрудненні виключаються спортивні заняття на відкритому повітрі.

Про це свідчать дані порталу Iqair, що відслідковує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Станом на 9:55 ранку середи, 25 серпня, індекс Києва становив 105 при нормі в 50. Столиця України перебувала на 10-му місці в антирейтингу.

Рівень забруднення повітря в столиці України характеризується як "нездоровий для чутливих груп населення".

При такому рівні атмосферного забруднення людям із захворюваннями дихальної системи радять носити респіратори, а перебуваючи в приміщеннях закривати вікна і включати очищувачі повітря. Виключаються спортивні заняття на відкритому повітрі.

За станом моніторингу якості повітря о 12:00 Київ опустився на 13-те місце, а індекс впав до 80, що не є великим прогресом у зміні ситуації.

Людям потрібно носити респіратори: ситуація з повітрям у Києві, - дані порталу Iqair 01

Раніше повідомлялося, що планета в'яне під впливом зміни клімату внаслідок діяльності людей.

Єгор Фірсов, керівник ГО "Офіс Довкілля", раніше писав, що з якістю повітря в Україні все дуже погано. Про те, де можна отримати достовірну інформацію про те, чим ми дихаємо у столиці, читайте в його матеріалі "Що не так з міжнародними рейтингами якості повітря?"

А старший експерт Команди підтримки реформ Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України Олег Савицький заявляв, що Україна відчуває нагальну потребу в сучасному моніторингу викидів в атмосферу. Детальніше в його тексті "Побачити те, що нас отруює".

Також раніше повідомлялося, що в Україні процвітає екологічний тероризм, це коли псевдоекологи звертають увагу тільки на промислові міста, де можна намагатися шантажувати виробництва. Справжні ж проблеми залишаються поза увагою.

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Топ коментарі

  • aquarius580 .
    В Украине был настоящий Гетьман, но мудрый нарiд заменил его на клоуна.
  • сергей сергеев a53739e9
    все средства- на личное обогащение, семьи за границей- в украине только временщики
  • Паравоз
    Респираторы от автомобильных выбросов не защищают!
    Только противогаз, с заменой фильтрующего элемента каждые 4 часа.
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