Людям потрібно носити респіратори: ситуація з повітрям у Києві, - дані порталу Iqair
Про це свідчать дані порталу Iqair, що відслідковує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.
Станом на 9:55 ранку середи, 25 серпня, індекс Києва становив 105 при нормі в 50. Столиця України перебувала на 10-му місці в антирейтингу.
Рівень забруднення повітря в столиці України характеризується як "нездоровий для чутливих груп населення".
При такому рівні атмосферного забруднення людям із захворюваннями дихальної системи радять носити респіратори, а перебуваючи в приміщеннях закривати вікна і включати очищувачі повітря. Виключаються спортивні заняття на відкритому повітрі.
За станом моніторингу якості повітря о 12:00 Київ опустився на 13-те місце, а індекс впав до 80, що не є великим прогресом у зміні ситуації.
Раніше повідомлялося, що планета в'яне під впливом зміни клімату внаслідок діяльності людей.
Єгор Фірсов, керівник ГО "Офіс Довкілля", раніше писав, що з якістю повітря в Україні все дуже погано. Про те, де можна отримати достовірну інформацію про те, чим ми дихаємо у столиці, читайте в його матеріалі "Що не так з міжнародними рейтингами якості повітря?"
А старший експерт Команди підтримки реформ Міністерства захисту навколишнього середовища і природних ресурсів України Олег Савицький заявляв, що Україна відчуває нагальну потребу в сучасному моніторингу викидів в атмосферу. Детальніше в його тексті "Побачити те, що нас отруює".
Також раніше повідомлялося, що в Україні процвітає екологічний тероризм, це коли псевдоекологи звертають увагу тільки на промислові міста, де можна намагатися шантажувати виробництва. Справжні ж проблеми залишаються поза увагою.