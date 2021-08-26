БХФЗ змушений був компенсувати судові витрати фарм-фірми "Дарниця" за судові витрати в Лондоні, - "Дарниця"

Директорка з розвитку БХФЗ Ірина Ржепецька заплатила фармацевтичній компанії "Дарниця" 250 тис. фунтів (близько 350 тис. доларів). Ця оплата є відшкодуванням юридичних витрат "Дарниці" в судовому процесі проти менеджерів БХФЗ та родини Безпалько у Високому суді справедливості у Лондоні.

Про це пресслужба "Дарниці" повідомила РБК-Україна у відповідь на запит щодо перебігу судового процесу проти менеджерів БХФЗ та родини Безпалько в Англії: Компанія "Метабей", яка належить Ржепецькій, не оскаржувала рішення англійського суду про арешт її рахунків. Пані Ржепецька компенсувала нам витрати на адвокатів, котрі представляли "Дарницю" в англійській справі".

Ірина Ржепецька є донькою Миколи та Людмили Безпалько, котрі з 1994 року на різних посадах керують Борщагівським хімфармзаводом та контролюють більшість акцій цього підприємства.

Нагадаємо, в основі претензій до Ржепецької у Високому суді справедливості (Лондон) лежить підозра в умисному заподіянні збитків підприємству та його акціонерам на суму як мінімум 6.8 млн доларів США. В жовтні 2017 року найбільший акціонер БХФЗ фармакологічна компанія "Дарниця" (володіє 31% акцій БХФЗ) звернулась до аудиторської компанії "Крестон Джі Сі Джі Аудит" з метою оцінки фінансового стану БХФЗ та для виявлення можливих фактів фінансових зловживань з боку посадових осіб БХФЗ. Аудитори дійшли висновку, що у 2015-2016 роках 30% всіх платежів БХФЗ за сировину сплачувались на рахунок англійської фірми "Метабей", яка належить Ірині Ржепецькій.

У березні 2021 року Високий суд справедливості у Лондоні арештував рахунки британської компанії "Метабей", яка є посередником при закупівлі заводом фармацевтичної сировини у німецької компанії "Фармаплант".

Крім того, у Господарському суді м.Києва відповідачами в аналогічній справі, окрім самої Ржепецької, є ще 7 топ-менеджерів та акціонерів БХФЗ: гендиректор підприємства до 2018 року Л. Безпалько, гендиректор до 2021 року Ю. Здаревська, гендиректор з 2021 року М. Пасічник, голова Наглядової ради М.Безпалько, член Наглядової ради та заступник гендиректора з інвестиційно-юридичних питань О. Голобородько, член Наглядової ради та комерційний директор Є. Сова, член Наглядової ради та фіндиректор Т. Артеменко. Вважається, що всі ці особи брали свідому участь у виведенні коштів БХФЗ на фірму Ржепецької.

Також у Німеччині та Швейцарії, де у "Метабей" є контрагенти і рахунки, Ірина Ржепецька підозрюється в ухиленні від сплати податків та у відмиванні грошей.