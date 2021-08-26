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Житель Чернівців переклеював коди в супермаркетах з дешевих товарів на дорогі. Тепер він може сісти на 3 роки

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Житель Чернівців переклеював коди в супермаркетах з дешевих товарів на дорогі. Тепер він може сісти на 3 роки
Супермаркет оцінив свої збитки в 1500 грн.

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліцейські з'ясували, що в той день чоловік здійснював покупки в магазині і, скориставшись відсутністю уваги працівників закладу, замінив штрих-коди з фіксованими цінами і назвою товарів з дорогих на дешевші", - сказано в повідомленні.

Поліцейські відкрили проти 35-річного чоловіка справу про шахрайство. Тепер йому загрожує до 3 років за ґратами.

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Топ коментарі

  • Valentin Nasus
    Никого не поражает дикость - 3 года за ущерб 1500 грн? В то время, как нанесший ущерб государству на миллионы долларов чиновник отделывается сущей ерундой?
  • violator
    в политике наоборот . наклейку от дорогого политика клеют на дешевое быдло а потом втюхивают лохторату
  • Вальдемар Кепський
    "В наше время, Сережа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме. А можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву". Витька Антибиотик
    Житель Чернівців переклеював коди в супермаркетах з дешевих товарів на дорогі. Тепер він може сісти на 3 роки - Цензор.НЕТ 855
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