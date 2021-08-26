Житель Чернівців переклеював коди в супермаркетах з дешевих товарів на дорогі. Тепер він може сісти на 3 роки
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Супермаркет оцінив свої збитки в 1500 грн.
Про це повідомляє поліція Чернівецької області, інформує Цензор.НЕТ.
"Поліцейські з'ясували, що в той день чоловік здійснював покупки в магазині і, скориставшись відсутністю уваги працівників закладу, замінив штрих-коди з фіксованими цінами і назвою товарів з дорогих на дешевші", - сказано в повідомленні.
Поліцейські відкрили проти 35-річного чоловіка справу про шахрайство. Тепер йому загрожує до 3 років за ґратами.