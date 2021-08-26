У "Дії" з'явиться розділ, в якому кожен зможе залишити заяву про згоду стати донором після смерті, - Ляшко
Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, інформує Цензор.НЕТ.
МОЗ веде роботу над цією ініціативою з Міністерством цифрової трансформації.
"Там (в" Дії ". - Ред.) має з'явитися розділ, в якому кожен, хто прийме рішення про вищий прояв жертовності, зможе при житті залишити заяву про згоду стати донором після смерті. Це складна робота, адже інформацію про таку заяву ніхто не повинен бачити, поки людина жива. Навіть лікарі. Водночас, інформація повинна стати доступною, якщо цій людині констатована смерть мозку, і транспланто-координатор формує картку потенційного донора в ЄДІСТ (Єдина державна інформсистема трансплантації). Коли ці роботи будуть завершені, ми почнемо інформаційну кампанію з популяризації донорства органів", - пояснив Ляшко.
За словами міністра, в суспільстві завжди є ті, хто "за", і хто - "проти". Останні, як правило, нагнітають сильніше - дезінформують суспільство.