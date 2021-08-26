Біля аеропорту Кабула стався вибух, - Пентагон

В аеропорту Кабула, де зараз продовжується евакуація громадян, стався вибух.

Про це у Twitter повідомив представник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми можемо підтвердити вибух біля аеропорту Кабула. Зараз жертви невідомі. Ми надамо додаткову інформацію, коли зможемо", - йдеться в повідомленні.

CNN повідомляє, що за словами трьох офіційних осіб США, вибух стався біля одних з вхідних воріт аеропорту і, судячи з усього, був нападом терориста-смертника. Натовпи афганців збираються біля воріт, намагаючись потрапити в аеропорт.

Також читайте: Ми не зупинимо евакуацію з Афганістану, поки не вивеземо всіх громадян, хто хотів, - Кулеба