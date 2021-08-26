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Біля аеропорту Кабула стався вибух, - Пентагон

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Біля аеропорту Кабула стався вибух, - Пентагон
В аеропорту Кабула, де зараз продовжується евакуація громадян, стався вибух.

Про це у Twitter  повідомив представник Пентагону Джон Кірбі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми можемо підтвердити вибух біля аеропорту Кабула. Зараз жертви невідомі. Ми надамо додаткову інформацію, коли зможемо", - йдеться в повідомленні.

CNN повідомляє, що за словами трьох офіційних осіб США, вибух стався біля одних з вхідних воріт аеропорту і, судячи з усього, був нападом терориста-смертника. Натовпи афганців збираються біля воріт, намагаючись потрапити в аеропорт.

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Топ коментарі

  • phantom4
    Интересно, как бы ты предотвратил теракт, зная только район (территория вокруг аэропорта Кабул охренительно большая). Кроме того, зону за забором аэропорта контролируют талибы. Ну ка, дайте дельный1 совет, контрразведчики херовы.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    ///
    В разведке Великобритании убеждены, что в ближайшие несколько часов в Афганистане, случится масштабный теракт.
    Об этом со ссылкой на замминистра обороны Великобритании Джеймса Хиппи пишет Sky News.
    Согласно секретной информации, взрыв должен произойти в аэропорту Кабула, который переполнен людьми, желающими покинуть неспокойную страну. Именно поэтому, по словам Хиппи, многие страны, в том числе и Великобритания, и приостановили эвакуацию своих граждан. Людей оповестили об опасности, о которой разведка получает все больше подробностей, дали рекомендации покинуть аэропорт и найти безопасное место на время, пока ситуация не разрешится.
  • Форум123456789
    странно все это, ведь если верить сруСМИ, когда хорошие парни талибы с которыми можно иметь дело, захватили Кабул, теракты прекратились и эти замечательные люди навели порядок.
    надеюсь сливные бачки у себя в студиях найдут виновных, англов и пиндосов там всяких, но лично я подозреваю там украинский след.
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