ДПЗКУ в II кварталі отримала 57 млн грн прибутку

В АТ "ДПЗКУ" повідомили, що отримали в другому кварталі 57 млн грн прибутку.

При цьому чистий дохід підприємства від реалізації продукції становив за перше півріччя поточного року 5,7 млрд грн.

Для порівняння: цей же показник за аналогічний період минулого року був на 1,5 млрд грн менший і становив лише 4,2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Корпорації на офіційному сайті ДПЗКУ.

Разом з тим, збиток, отриманий Корпорацією за перше півріччя-2021, є одним з найменших за увесь період обслуговування китайського кредиту. Він наразі становить 87 млн грн, в той час, як за аналогічний період минулого року він становив 3,4 млрд грн, говориться у повідомленні.

Не менш цікаве порівняння й з першим кварталом нинішнього року – тоді за його результатами компанія отримала чистий збиток у розмірі 144 млн грн. Тоді, як за ІІ квартал має вже чистий прибуток у розмірі 57 млн грн.

"Варто зауважити, що з 2013 року діяльність АТ "ДПЗКУ" була збитковою. Значний вплив на фінансові результати компанії спричинило надлишкове фінансове навантаження – китайський кредит. Крім витрат на обслуговування кредиту, на фінансовий результат впливає коливання валютного курсу",- нагадують у компанії.

Як вже повідомлялось, АТ "ДПЗКУ" - державне підприємство, що є одним з лідерів на вітчизняному ринку зерна та вже 11 років представляє Україну на світовому аграрному ринку. У нинішньому сезоні філії Корпорації прийняли на зберігання понад 300 тис. тонн зернових врожаю 2021 року.