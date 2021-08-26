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Медведчук подав другий позов до України в ЄСПЛ, - Кузьмін

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Медведчук подав другий позов до України в ЄСПЛ, - Кузьмін
Підозрюваний у державній зраді нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук подав другий позов до України в ЄСПЛ.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" його соратник Ренат Кузьмін, інформує Цензор.НЕТ.

"Медведчук подав другий позов до України в ЄСПЛ", - зазначив він.

Кузьмін також висловив упевненість, що перший позов Медведчука проти України "може бути розглянутий в пріоритетному порядку вже найближчим часом".

"Цього разу йдеться про грубе порушення права на захист, права на справедливий суд і особисту свободу. Схоже, скоро українській владі самій знадобляться хороші адвокати", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медведчук поскаржився в ЄСПЛ на "незаконні дії української влади", - Кузьмін

Як повідомлялося, 11 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала підозри у державній зраді і замаху на розкрадання національних ресурсів у Криму народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Служба безпеки України опублікувала документи, що свідчать про вину нардепів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака в державній зраді. Також оприлюднено аудіозаписи розмов Медведчука з високопосадовцем РФ.

13 травня суд відправив Медведчука під домашній арешт.

9 липня Печерський райсуд продовжив домашній арешт Медведчука до 7 вересня.

Перший позов проти України в ЄСПЛ Медведчук подав 15 червня.

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Топ коментарі

  • kelman muksat
    Это чмо за смерть Стуса ещё не заплатило..
  • Ksenia VB
    Отака сволота прагне запроторити Україну на росію, залишити нас у безправії під гнітом росіского лаптя, а саме, раптом що, апелює до європейських свобод.
  • Зэлэный_Змий
    Ну вот. Учитывая, что скорее всего против Мертвечука материала нет, радостные вопли зелебобиков про "пасматри как презедент давит Медвичука" закончатся пшиком и немерянными компенсациями ему из бюджета.
    Хотелось бы конечно ошибаться...
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