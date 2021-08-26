Війська РФ з початку доби на Донбасі не проявляли вогневої активності, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська з початку доби не порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

З початку доби, 26 серпня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

До операції Об'єднаних сил залучені й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували більш як 6 гектарів території і передали на знищення 134 вибухонебезпечні предмети.

Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації і дотримуються режиму припинення вогню.

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