Війська РФ з початку доби на Донбасі не проявляли вогневої активності, - штаб ООС
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Російсько-окупаційні війська з початку доби не порушували режим припинення вогню на Донбасі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
З початку доби, 26 серпня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.
До операції Об'єднаних сил залучені й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували більш як 6 гектарів території і передали на знищення 134 вибухонебезпечні предмети.
Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення Операції об'єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації і дотримуються режиму припинення вогню.