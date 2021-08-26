Новини • Агресія Росії проти України

Росія самоусунулася від переговорів в ТКГ як сторона конфлікту. Процес стопориться, - Гармаш

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Росія самоусунулася від переговорів в ТКГ як сторона конфлікту. Процес стопориться, - Гармаш
Росія відмовилася називати себе стороною конфлікту на Донбасі і самоусунулася від переговорів у ТКГ.

Про це заявив представник української сторони на переговорах Сергій Гармаш під час ефіру на телеканалі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало тижня".

"Росія самоусунулася від переговорного процесу як сторона конфлікту. Переговорний процес через це стопориться. І ми змушені на це реагувати", - сказав Гармаш.

Він заявив, що про компроміси можна буде говорити, коли Росія визнає свою причетність до війни на сході.

"Коли Росія захоче вирішити конфлікт, завершити конфлікт, визнає себе стороною конфлікту і почнеться діалог, тоді можливе обговорення з Росією компромісних варіантів. Але на сьогоднішній день, поки Росія не визнає себе стороною конфлікту, Україна реалізує свою політику", - додав він.

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Топ коментарі

  • Макс Колесниченко
    Их эта ситуация устраивает, запугивают пропагандой своё стадо баранов тем, что кругом одни враги и плевать им на санкции.
  • Alex Sak 6c4ec793
    Россия никогда не признавала себя стороной конфликта, в том числе при подписании Минска. Если это признание является обязательным условием для выполнения соглашений, то следует взыскать с виновных затраты на ведение бессмысленных переговоров в течение 7 лет.
  • Only
    Цікаво - а хто ж тоді в тристоронній контактній групі є сторонами конфлікту? Невже Україна і ОБСЕ, а Московія - спостерігач?
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