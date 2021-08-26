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Facebook, Twitter і WhatsApp оштрафували в Росії на 36 млн рублів

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Facebook, Twitter і WhatsApp оштрафували в Росії на 36 млн рублів
Районний суд у Москві оштрафував соціальні мережі Facebook і Twitter на 15 і 17 мільйонів рублів відповідно за відмову зберігати дані про російських користувачів у Росії. Належний Facebook месенджер WhatsApp окремо оштрафований на 4 мільйони рублів.

Про це повідомляє Роскомнагляд, інформує Цензор.НЕТ.

Влада Росії вимагає, щоб інтернет-гіганти зберігали дані про користувачів з РФ на серверах, фізично розташованих усередині країни. Відповідний закон був прийнятий в Росії в 2015 році.

У березні 2019 року Facebook анонсувала, що соціальна мережа і належні їй сервіси Instagram і WhatsApp не будуть зберігати конфіденційну інформацію користувача в країнах, що порушують права людини. Як корпорація планує визначати такі країни - не повідомлялося.

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Топ коментарі

  • phantom4
    В "Чебурнете" у себя храните, на перфоленте. Бараны кацапские.
  • Алекс Мышкевич
    правильным путем идете, рашкованские таварищи !

    ваше будущее - чебурнет ! Facebook, Twitter и WhatsApp оштрафовали в России на 36 млн рублей - Цензор.НЕТ 9237
  • Дмитрий Ч
    Так по Гуглу сейчас идет суд! Гугл уже сказал, что в случае проигрыша, уйдет из Расеи.
    А Гугл - это не только гугл, а и ютуб, андроид...... Зрелище будет феерическое!!!
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