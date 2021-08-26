Кабмін прийняв розпорядження про перенесення робочих днів у 2022 році
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.
Керівники підприємств, установ і організацій, в яких встановлено п'ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, зможуть перенести робочі дні з:
- понеділка 7 березня на суботу 12 березня;
- понеділка 27 червня на суботу 2 липня.
Спеціальний режим роботи банків та їх установ у ці дні буде визначати Національний банк України.
Зазначається, що завдяки перенесенню будуть створені сприятливі умови для святкування свят і відпочинку протягом чотирьох днів поспіль.
Рішення уряду не приведе до встановлення робочих днів протягом шести днів поспіль, до порушення балансу робочого часу протягом року, зменшенню фонду заробітної плати і т.д. У той же час працівники зможуть завчасно планувати свій відпочинок.