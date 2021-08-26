Семенченко розповів про голодування і госпіталізацію в кардіореанімацію

У кардіореанімації екснардеп, якого звинувачують у створенні НЗФ і теракті, провів три доби. Зараз він продовжує голодування в ізоляторі СБУ.

Про це Семен Семенченко пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"29 липня почав голодування, 21 серпня написав офіційну заяву та оголосив безстроково. А обшуки в камері після цього - це святе. Так прийнято в ізоляторі СБУ під час голодування. Перший раз обшук провели в суботу, одразу після заяви, другий - вже на саме 30 Річчя, як раз після мого повернення з кардіореанімації. Ну а в цьому відділенні Лікарні швидкої допомоги провів і День Прапора, і два дні перед ним", - пише Семенченко.

Під час обшуків в камері голодуючих шукають продукти, пояснив Семенченко - "сухарі, печиво, можливо, яблуко, яке загубилося".

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"Підремонтувати мені серце, підняли рівень цукру і повернули назад в свою одиночну камеру ізолятора СБУ. Там дописав ще одну главу своєї книги (тепер думаю, де її видати), подивився фільм про взяття "Евересту" і пройшов свою норму в 20 000 кроків. Іде 31 рік української незалежності. Завтра покаже, яким саме він буде", - додав Семенченко.







Нагадаємо, 24 березня агент НАБУ Шевченко повідомив, що СБУ провела у нього обшук за підозрою в створенні незаконного збройного формування. Сам він стверджує, що у 2018 році збирався разом із ветеранами створити охоронну компанію, але ці плани не були реалізовані. Пізніше пресслужба СБУ поширила інформацію, що припинено діяльність воєнізованого збройного формування, серед організаторів якого - агент НАБУ Євген Шевченко і екснардеп Семен Семенченко. Крім того, 25 березня в рамках розслідування суд також відправив під домашній арешт трьох фігурантів справи, добровольців батальйону "Донбас" Олександра Новикова, Ігоря Орленка та Сергія Якимовича. 29 березня суд відправив під домашній арешт колишнього командира батальйону Анатолія Виногродського. 19 квітня стало відомо, що у справі також фігурує директор охоронної фірми "Донкорп Україна", ветеран АТО, колишній боєць батальйону "Донбас" Сергій Ружицький.

За даними слідства, Семенченко створив незаконне збройне формування, а Шевченко забезпечував його членів спорядженням.

Також СБУ повідомила про підозру Семенченку в організації обстрілу телеканалу "112-Україна". З 3 квітня він перебуває в СІЗО СБУ.

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Пізніше екснардепу Семену Семенченку змінили підозру: тепер його також підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю.

14 липня екснардепу Семену Семенченку змінили запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

26 липня суддя Солом'янського райсуду Києва Максим Вишняк змінив запобіжний захід Семенченко з домашнього арешту на утримання під вартою в СІЗО