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Біля аеропорту Кабула стався не один, а два вибухи. Є загиблі

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Біля аеропорту Кабула стався не один, а два вибухи. Є загиблі
У лікарні доставлено понад 30 поранених. Дані про кількість жертв різняться. За попередньою інформацією, вибухи влаштували терористи-смертники.

Інформацію про другий вибух підтвердив Пентагон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми можемо підтвердити, що вибух біля воріт "Ебі" стався в результаті комплексної атаки, яка призвела до постраждалих серед американців і серед цивільних осіб", - написав у Твіттері представник відомства Джон Кірбі.

"Ми також можемо підтвердити, як мінімум, ще один вибух біля готелю "Берон", недалеко від воріт Abbey", - додав він.

У кабульський медцентр надійшло понад 30 поранених з аеропорту.

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"На цей момент у наш хірургічний центр у Кабулі прибуло понад 30 пацієнтів з аеропорту, 6 осіб вже померли після прибуття", - йдеться в повідомленні медцентру.

Рух "Талібан" повідомляє, що загиблих - 11, і серед них є діти.

За даними Sky News, загиблих - як мінімум 13.

Раніше офіційні представники ряду західних країн в Кабулі, в тому числі США і Великої Британії, попереджали своїх громадян про загрозу терористичних атак в міжнародному аеропорту афганської столиці.

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    У этих обезьян, как и у их братух-русских, задача - просто убивать ради убийства.
  • молодой рабочий
    Террористический акт в Кабуле на руку Талибан: российские пропагандисты помогут!

    Для понимания ситуации.

    ИГИЛ в Афганистане не особо жалуют. Причём, сами же талибы.
    По сути, конфликт с талибами и прессинг со стороны международной коалиции привели к тому, что в Афганистане с ИГИЛ было, не настолько катастрофично, как в Ираке или Сирии.
    Кроме того, сейчас талибы всячески стараются себя позиционировать как легитимную власть в Афганистане, с которой международное сообщество должно вести диалог как с равными. А для этого им нужно как можно дольше строить из себя цивилизованных. То есть, хотя бы пару месяцев не забивать женщин камнями, потому, что они умеют читать и не сжигать университеты. И этот взрыв, им, на первый взгляд, ну вообще не на руку… Или?

    Ответственность за взрыв у ворот аэропорта в Кабуле на себя взяло ИГИЛ, то есть, террористическая организация, которая у всех на слуху, даже не смотря на то, что она практически полностью нивелирована. И под таким контекстом в информационное пространство в ближайшее время могут начать массово ретранслировать нарратив о том, что международное сообщество должно объединиться с Талибан в борьбе против ИГИЛ.
    Но, кто осмелится на такое вещание? Конечно же, российские рупоры кремлевской пропаганды.
    Ведь не зря вчера в Кабул прибыло трио российских пропагандистов известных своим информационным участием в кровавых провокациях от Донбасса до Нагорного Карабаха: Александр Коц, Евгений Поддубный и Кирилл Романовский.
    Вчера приехали, а сегодня уже взорвалось. Не неделю назад и не две недели назад, или 15 августа, когда творился наибольший хаос в столице Афганистана и, реализовать теракт было намного проще, да ещё с куда большими жертвами. Нет - именно сегодня, по приезду российского пропагандистского десанта, курируемого МО РФ и непосредственно находящихся в ведении ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ).
    Уверен, что в ближайшее время мы именно от них услышим истошные рассказы про ИГИЛ в Афганистане и недвусмысленные намёки на то, что только Талибан сможет справиться с новой террористической угрозой. Ну, а весь цивилизованный мир должен помочь талибам, фактически их признав.
  • Яр Холодний
    Раньше говорили: «Если ласточки низко летают - это к дождю…».
    Теперь говорят: «Если поблизости появилась съемочная группа «Life news» - жди теракта…».
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