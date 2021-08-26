Біля аеропорту Кабула стався не один, а два вибухи. Є загиблі
Інформацію про другий вибух підтвердив Пентагон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми можемо підтвердити, що вибух біля воріт "Ебі" стався в результаті комплексної атаки, яка призвела до постраждалих серед американців і серед цивільних осіб", - написав у Твіттері представник відомства Джон Кірбі.
"Ми також можемо підтвердити, як мінімум, ще один вибух біля готелю "Берон", недалеко від воріт Abbey", - додав він.
У кабульський медцентр надійшло понад 30 поранених з аеропорту.
"На цей момент у наш хірургічний центр у Кабулі прибуло понад 30 пацієнтів з аеропорту, 6 осіб вже померли після прибуття", - йдеться в повідомленні медцентру.
Рух "Талібан" повідомляє, що загиблих - 11, і серед них є діти.
За даними Sky News, загиблих - як мінімум 13.
Раніше офіційні представники ряду західних країн в Кабулі, в тому числі США і Великої Британії, попереджали своїх громадян про загрозу терористичних атак в міжнародному аеропорту афганської столиці.