Біля аеропорту Кабула стався не один, а два вибухи. Є загиблі

У лікарні доставлено понад 30 поранених. Дані про кількість жертв різняться. За попередньою інформацією, вибухи влаштували терористи-смертники.

Інформацію про другий вибух підтвердив Пентагон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми можемо підтвердити, що вибух біля воріт "Ебі" стався в результаті комплексної атаки, яка призвела до постраждалих серед американців і серед цивільних осіб", - написав у Твіттері представник відомства Джон Кірбі.

"Ми також можемо підтвердити, як мінімум, ще один вибух біля готелю "Берон", недалеко від воріт Abbey", - додав він.

У кабульський медцентр надійшло понад 30 поранених з аеропорту.

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"На цей момент у наш хірургічний центр у Кабулі прибуло понад 30 пацієнтів з аеропорту, 6 осіб вже померли після прибуття", - йдеться в повідомленні медцентру.

Рух "Талібан" повідомляє, що загиблих - 11, і серед них є діти.

За даними Sky News, загиблих - як мінімум 13.

Раніше офіційні представники ряду західних країн в Кабулі, в тому числі США і Великої Британії, попереджали своїх громадян про загрозу терористичних атак в міжнародному аеропорту афганської столиці.