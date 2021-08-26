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Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК

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Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК
Анастасія Тарасюк обзивала українців, а також її ловили п'яною за кермом. Колишня дружина Тарасюка - суддя, яка відправила під домашній арешт активістів Філімонова і Ратушного, які протестували на Банковій.

Про це повідомляє громадська організація "Центр протидії корупції", інформує Цензор.НЕТ.

"Ліворуч - новий заступник директора управління ДБР у Львові Анатолій Тарасюк. Праворуч - його донька, студентка юрфаку університету імені Шевченка Анастасія Тарасюк, яка називала українців "бидлом", реагуючи на заборону в'їзду до України якогось російського репера", - сказано в повідомленні ЦПК.

У Центрі нагадали, що в 2020 році Анастасію затримували в центрі Києва "з явними ознаками алкогольного сп'яніння".

Колишня дружина Анатолія Тарасюка - суддя Печерського суду Крістіна Константінова.

"Вона відправила під домашній арешт активістів Філімонова і Ратушного, які кілька місяців тому протестували на Банковій, а раніше дозволяла обшуки в Автомайдані", - пише ЦПК.

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Сам Тарасюк в листопаді 2020 року став керівником Управління ДБР, яке займається розслідуванням злочинів під час Майдану. Проти його призначення виступали адвокати сімей героїв Небесної сотні.

"За минулий рік Тарасюк отримав за наш з вами рахунок 1,6 млн грн. Вказав, що заощадив понад 1 млн грн і 67 000 доларів", - додали в ЦПК.

Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців бидлом, - ЦПК 01

Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
    Ну вот папашке должность и насосала.
  • Leonid a8468b24
    Пріоритети Зе влади два роки зрозумілі! Що не призначення то люстрований або колишній риг🤬 чи про татарова забули?
  • Ольга Тарасенко 65b5f279
    Замдиректора ГБР во Львове назначен Тарасюк, дочь которого обзывала украинцев "быдлом", - ЦПК - Цензор.НЕТ 8130
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