Заступником директора ДБР у Львові призначено Тарасюка, дочка якого обзивала українців "бидлом", - ЦПК
Про це повідомляє громадська організація "Центр протидії корупції", інформує Цензор.НЕТ.
"Ліворуч - новий заступник директора управління ДБР у Львові Анатолій Тарасюк. Праворуч - його донька, студентка юрфаку університету імені Шевченка Анастасія Тарасюк, яка називала українців "бидлом", реагуючи на заборону в'їзду до України якогось російського репера", - сказано в повідомленні ЦПК.
У Центрі нагадали, що в 2020 році Анастасію затримували в центрі Києва "з явними ознаками алкогольного сп'яніння".
Колишня дружина Анатолія Тарасюка - суддя Печерського суду Крістіна Константінова.
"Вона відправила під домашній арешт активістів Філімонова і Ратушного, які кілька місяців тому протестували на Банковій, а раніше дозволяла обшуки в Автомайдані", - пише ЦПК.
Сам Тарасюк в листопаді 2020 року став керівником Управління ДБР, яке займається розслідуванням злочинів під час Майдану. Проти його призначення виступали адвокати сімей героїв Небесної сотні.
"За минулий рік Тарасюк отримав за наш з вами рахунок 1,6 млн грн. Вказав, що заощадив понад 1 млн грн і 67 000 доларів", - додали в ЦПК.