Мінекономіки має захистити металургійну галузь і запровадити тимчасову заборону на експорт брухту, - нардеп

Встановлення мита на експорт металобрухту не здатні запобігти масовим вивезенням сировини з України, Мінекономіки необхідно терміново запровадити заборону на експорт.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата, члена комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Андрія Ніколаєнка.

"Для мене дивно, що не працюють мита, тому що ми їх подовжували. Мабуть, це пов'язано в першу чергу з високою ціною на метал, і їх розмір не є достатнім для того, щоб запобігти експорту. Мінекономіки потрібно терміново проводити з металургами нараду і визначити обсяги, періоди. Можливо, на якийсь момент обмежувати взагалі вивезення", - сказав Ніколаєнко.

На його думку, Україна повинна захистити вітчизняних металургів, які вже почали відчувати дефіцит металобрухту, що є для них стратегічною сировиною, через його масовий експорт в останні місяці.

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"Ми можемо і повинні захищатися. Я вивчу це питання і запропоную профільному міністерству, профільному міністру якнайшвидше його розглянути, на цьому тижні", - пообіцяв Ніколаєнко.

Раніше президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що влада повинна негайно заборонити експорт брухту, інакше металурги залишаться без сировини і змушені будуть скорочувати виробництво.

Нагадаємо, згідно з даними Держмитниці, зовнішні поставки українського металобрухту почали рости з середини весни: в квітні вони становили 38 тис. тонн, у травні - 60 тис. тонн, в червні цей показник побив рекорд - 85 тис. тонн.