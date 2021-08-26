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Байден не має наміру переносити з 31 серпня терміни остаточного виходу США з Афганістану

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Байден не має наміру переносити з 31 серпня терміни остаточного виходу США з Афганістану
Фото: CNN
Президент США Джо Байден не має наміру вносити будь-які зміни в терміни виведення американських військ з Афганістану.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє в четвер британський телеканал Sky News з посиланням на свої джерела.

За словами співрозмовників телеканалу, з Білого дому не надходило ніяких свідчень щодо того, що Джо Байден має намір змінити дату 31 серпня, як крайнього терміну виходу США з Афганістану.

Крім того, співрозмовники Sky News зазначили, що в адміністрації США вважають, що за терактами в кабульському аеропорту стоїть афганський підрозділ "Ісламської держави"

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Топ коментарі

  • Amber
    Ботва из паРаши ликует , так как в Афгане пришли к власти , друзья кремля , - талибы 😀
    Такие же уроды - убийцы , как и москальня 😡
  • NonCFist
    Предатель США и их союзников, послушная болонка путлера.
  • Володимир Мик
    Президент США Джо Байден не намерен вносить какие-либо изменения в сроки вывода американских войск из Афганистана,

    потому, что ему талибы запретили это делать
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