ЦВК зареєструвала п'ять ініціативних груп для проведення всеукраїнського референдуму

Центральна виборча комісія зареєструвала п'ять ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою з питань продажу землі, великої приватизації, про продаж газу українського видобутку, легалізації грального бізнесу та марихуани.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті комісії.

"Комісія зареєструвала 5 ініціативних груп всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які були утворені на відповідних зборах громадян в смт Комишуваха та смт Кушугум Запорізького району, у смт Михайлівка Василівського району, а також у селі Преображенка та у місті Токмак Пологівського району (Запорізької області - ред.)", - зазначили в ЦВК.

Зазначається, що зареєстровані ініціативні групи планують організувати збір підписів виборців для винесення на всеукраїнський референдум таких питань:

- "Чи підтримуєте Ви можливість продажу земель (земельних ділянок) сільськогосподарського призначення в Україні?"

- "Чи підтримуєте Ви приватизацію шляхом продажу об’єктів великої приватизації в Україні?"

- "Чи підтримуєте Ви пропозицію, щоб газ, який видобувається на території України постачався громадянам України з метою використання у побутових потребах та державним і комунальним підприємствам, установам і організаціям за ціною, яка включає ціну його видобутку та надбавку до ціни видобутку не більше ніж 30 відсотків?"

- "Чи підтримуєте Ви легалізацію грального бізнесу в Україні?"

- "Чи підтримуєте Ви легалізацію наркотику марихуана в Україні?"

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У ЦВК пояснили, що рішення прийнято на основі опрацювання документів зборів громадян щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, які відбулися 13 серпня 2021 року у 5 населених пунктах Запорізької області.

Також ЦВК взяла до уваги інформацію представників комісії, які направлялися на ці збори.

Комісія встановила строк збору підписів виборців під цими ініціативами: 90 днів – з 27 серпня до 24 листопада 2021 року включно.