Після вибуху в Кабулі загинуло щонайменше 13 осіб. У лікарні доставлено 60 поранених, Пентагон заявив про загиблих американців
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив представник центру.
"Близько 60 осіб, постраждалих у результаті вибухів в аеропорту Кабула, наразі доставлені в нашу лікарню, в наш хірургічний центр", - сказано в повідомленні.
Раніше представник центру повідомляв про понад 30 поранених, з яких шість померли після прибуття.
За даними Sky News, щонайменше 13 осіб загинуло після першого вибуху. Серед загиблих є діти.
Також прессекретар Пентагону Джон Кірбі підтвердив загибель американців унаслідок вибухів у Кабулі, втім, не уточнили кількість жертв теракту.
"Ми можемо підтвердити, що вибух біля воріт абатства (в аеропорту Кабула - ред.) став результатом комплексної атаки, внаслідок якої загинуло кілька громадян США і цивільного населення", - написав Кірбі.
Він також підтвердив, що ще один вибух прогримів біля готелю "Baron Hotel" недалеко від абатства.