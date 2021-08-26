Стали відомі суперники Динамо і Шахтаря в груповому турнірі Ліги Чемпіонів 2021-2022
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Відбулось жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Динамо, чемпіон України, потрапило до групи Е, де зіграє проти німецької Баварії, іспанської Барселони і португальської Бенфіки. Шахтар опинився в групі D - суперниками гірників будуть іспанський Реал, італійський Інтер і молдавський Шериф.
Повністю груповий раунд Ліги Чемпіонів має такий вигляд:
Група А
Манчестер Сіті (Англія)
ПСЖ (Франція)
РБ Лейпциг (Німеччина)
Брюгге (Бельгія)
Група В
Атлетіко (Іспанія)
Ліверпуль (Англія)
Порту (Португалія)
Мілан (Італія)
Група С
Спортинг (Португалія)
Боруссія (Дортмунд, Німеччина)
Аякс (Нідерланди)
Бешикташ (Туреччина)
Група D
Інтер (Італія)
Реал (Іспанія)
Шахтар (Україна)
Шериф (Молдова)
Група Е
Баварія (Німеччина)
Барселона, Іспанія)
Бенфіка (Португалія)
Динамо (Київ, Україна)
Група F
Вільярреал (Іспанія)
Манчестер Юнайтед (Англія)
Аталанта (Італія)
Янг Бойз (Швейцарія)
Група G
Лілль (Франція)
Севілья (Іспанія)
Зальцбург (Австрія)
Вольфсбург (Німеччина)
Група Н
Челсі (Англія)
Ювентус (Італія)
Зеніт (Росія)
Мальме (Швеція)