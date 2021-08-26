Новини

Стали відомі суперники Динамо і Шахтаря в груповому турнірі Ліги Чемпіонів 2021-2022

12 15335
Стали відомі суперники Динамо і Шахтаря в груповому турнірі Ліги Чемпіонів 2021-2022
Відбулось жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Динамо, чемпіон України, потрапило до групи Е, де зіграє проти німецької Баварії, іспанської Барселони і португальської Бенфіки. Шахтар опинився в групі D - суперниками гірників будуть іспанський Реал, італійський Інтер і молдавський Шериф.

Повністю груповий раунд Ліги Чемпіонів має такий вигляд:

Група А

Манчестер Сіті (Англія)
ПСЖ (Франція)
РБ Лейпциг (Німеччина)
Брюгге (Бельгія)

Група В

Атлетіко (Іспанія)
Ліверпуль (Англія)
Порту (Португалія)
Мілан (Італія)

Група С

Спортинг (Португалія)
Боруссія (Дортмунд, Німеччина)
Аякс (Нідерланди)
Бешикташ (Туреччина)

Група D

Інтер (Італія)
Реал (Іспанія)
Шахтар (Україна)
Шериф (Молдова)

Група Е

Баварія (Німеччина)
Барселона, Іспанія)
Бенфіка (Португалія)
Динамо (Київ, Україна)

Група F

Вільярреал (Іспанія)
Манчестер Юнайтед (Англія)
Аталанта (Італія)
Янг Бойз (Швейцарія)

Група G

Лілль (Франція)
Севілья (Іспанія)
Зальцбург (Австрія)
Вольфсбург (Німеччина)

Група Н

Челсі (Англія)
Ювентус (Італія)
Зеніт (Росія)
Мальме (Швеція)
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Павло ШОвте
    Шкода Баварію і Барселону, попадуть під каток Динамомашини
  • Павло ШОвте
    Помянем Динамо
  • Ksenia VB
    Наші команди подарунок всім іншим
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини