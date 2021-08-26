Справа Гандзюк: обвинувачені Мангер і Левін залишаються в СІЗО

26 серпня Дніпровський суд Києва продовжив запобіжний захід обвинуваченим у справі про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексію Левіну та Владиславу Мангеру. Мангер і Левін залишаються під вартою до 24 жовтня 2021 року.