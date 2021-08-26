Відновлення переговорів стосовно Донбасу в ТКГ почалося з нагадування російській делегації про тристоронній характер роботи групи, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, перший заступник голови української делегації для участі в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Резніков під час засідання ТКГ на рівні глав делегацій нагадав російській делегації про тристоронній характер роботи групи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє українська делегація в ТКГ.

Резніков також процитував канцлера Німеччини Ангелу Меркель, яка під час пресконференції в Києві зазначила, що стороною конфлікту з Україною є РФ.

"У зв'язку з цим Українська делегація закликала російську сторону поставитися відповідально до виконання рішень, ухвалених за участі російського керівництва і держав-посередників, Франції та Німеччини, зокрема, під час Паризького саміту в грудні 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, прискорити підготовку до проведення наступного етапу одночасного взаємного звільнення утримуваних у зв'язку з конфліктом осіб і забезпечити розблокування роботи КПВВ з російського боку.

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Крім того, у питаннях безпеки РФ закликали забезпечити суворе дотримання режиму припинення вогню і реалізацію комплексу заходів із розмінування раніше визначених 19 ділянок на лінії розмежування.

Зазначається, що українська сторона направила "ноти в ОБСЄ про грубі порушення режиму припинення вогню російськими збройними формуваннями і втрати з боку України".

У політичній частині українська делегація привітала розблокування роботи політичної підгрупи і закликала російську сторону зосередитися на роботі з порядку денного і виконання рішень лідерів держав нормандського формату.

"Слід зазначити, що відновлення роботи політичної підгрупи стало можливим після того, як її відеоконференцію покинула громадянка України Майя Юріївна Пирогова, засуджена в Україні за тероризм. На жаль, російська делегація спробувала перевести цю "експертку" з невизначеним статусом як консультанта в гуманітарну підгрупу ТКГ, що наша делегація розцінила як свідому спробу заблокувати вже обмін утримуваними особами та відкриття КПВВ з боку тимчасово окупованих територій", - наголосили в делегації.

Крім того, на 2 вересня 2021 року заплановано перше засідання Експертної групи з екологічних питань затоплення шахт уздовж лінії розмежування, яке відбудеться під керівництвом міжнародного експерта - професора Карстена Дребенштедта.

У рамках засідання підгрупи також наголошувалося на важливості відкриття з боку ОРДЛО двох КПВВ і можливість надання інших держпослуг громадянам України по обидва боки лінії розмежування. Українська сторона також активно опрацьовує цифрові інструменти віддаленої верифікації та ідентифікації для виплат пенсій маломобільних категорій громадян України на непідконтрольних територіях.

"Українська делегація продовжує наполягати на необхідності якнайшвидшого звільнення всіх осіб, які перебувають у зв'язку з конфліктом, і вживає всіх необхідних для цього заходів і суворого дотримання режиму припинення вогню", - підсумували в українській делегації.

Наступне засідання заплановано на 15 вересня.

Крім того, на 2 вересня 2021 року заплановано перше засідання Експертної групи з екологічних питань затоплення шахт уздовж лінії розмежування, яке відбудеться під керівництвом міжнародного експерта - професора Карстена Дребенштедта.