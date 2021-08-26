Ми хотіли показати Україну і її можливості, - Зеленський про парад

Заходи, проведені в дні 30-річчя відновлення незалежності, були спрямовані на те, щоб показати світові Україну та її можливості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це розповів президент Володимир Зеленський в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Все, що ми робили в ці дні, в дні відновлення незалежності прекрасної, я вважаю, найкращої країни, ми хотіли показати, що у нас є. Якщо ми ставимо питання щодо Криму, то ми зробимо це так, що 46 країн приїдуть і будуть нас підтримувати. Якщо ми показуємо, що у нас парад, у нас потужна армія, то подивіться: нова техніка, яка їде Майданом, подивіться, які у нас літаки. Подивіться всі лідери всіх держав: ось така вона Україна", - підкреслив глава держави.

Зеленський сказав, що давно мріє, щоб ми показували нашу країну світу, і зазначив, що "показувати треба результат".

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