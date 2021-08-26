Новини

Зеленський: Наші досягнення в правоохоронній сфері кращі, ніж у низки європейських держав

12 902159
Зеленський: Наші досягнення в правоохоронній сфері кращі, ніж у низки європейських держав
Президент України Володимир Зеленський вважає, що правоохоронна система країни зараз очищається.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі каналу "1+1" 26 серпня.

"Я вважаю, і бачу, що зараз у правоохоронній системі йде реальний момент очищення. Вважаю, що ми дуже близькі до результату, вважаю, що у нас вже результат кращий, ніж у деяких європейських країнах", - заявив Зеленський.

Про це він розповів у контексті розмови про інвестиційну привабливість України.

Читайте також: Державі потрібні реформи і дешеві гроші, а не популізм і друкарський верстат, - Верланов

"Щодо інвестицій - ми дуже привабливі. Дійсно, через різну антирекламу України і в цьому зацікавлено багато країн, багато іноземного різного бізнесу (...) на деякий час впала", - додав Зеленський.

За його словами, для підвищення інвестиційної привабливості України в країні потрібно проводити більше міжнародних самітів, таких, як наприклад, Кримська платформа.

"Так запрацювати, як в Україні, західний бізнес десь там уже не зможе. Там люди розслаблені, а наші - воїни, хочуть створити щось потужне", - додав президент.

Топ коментарі

  • Петр Дибров 4c656e43
    Вместо аплодисментов ---дикий ржач!
  • Шрек Баблокат
    блин!.. новости из параллельной вселенной..
    ему президент Эстонии прямо в глаза говорит "в Украину вкладывать инвестиции нельзя", потому что МВД, СБУ, ГБР и ГенПрокуратура это часть рейдерского механизма по отжиму собственности инвесторов.. а кадровое наполнение этих силовых органов, организовывает Ермак, Татаров, Портнов с одобрения Зеленского.. получается, главный бенифициар рейдерства - Зеленский..
  • Mganga Zambezi
    "Сейчас в правоохранительной системе идет реальный момент очищения", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2481
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини