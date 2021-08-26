Зеленський: Наші досягнення в правоохоронній сфері кращі, ніж у низки європейських держав

Президент України Володимир Зеленський вважає, що правоохоронна система країни зараз очищається.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі каналу "1+1" 26 серпня.

"Я вважаю, і бачу, що зараз у правоохоронній системі йде реальний момент очищення. Вважаю, що ми дуже близькі до результату, вважаю, що у нас вже результат кращий, ніж у деяких європейських країнах", - заявив Зеленський.

Про це він розповів у контексті розмови про інвестиційну привабливість України.

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"Щодо інвестицій - ми дуже привабливі. Дійсно, через різну антирекламу України і в цьому зацікавлено багато країн, багато іноземного різного бізнесу (...) на деякий час впала", - додав Зеленський.

За його словами, для підвищення інвестиційної привабливості України в країні потрібно проводити більше міжнародних самітів, таких, як наприклад, Кримська платформа.

"Так запрацювати, як в Україні, західний бізнес десь там уже не зможе. Там люди розслаблені, а наші - воїни, хочуть створити щось потужне", - додав президент.