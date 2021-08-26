Кулеба обговорив з головою МЗС Ізраїлю Лапідом заходи в Бабиному Яру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у телефонній розмові із альтернативним прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Держави Ізраїль Яіром Лапідом обговорили участь ізраїльської делегації в комеморативних заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру і поїздки громадян в умовах пандемії COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

"Глави української та ізраїльської дипломатії із приємністю відзначили інтенсивний політичний діалог України та Ізраїлю, обговорили обмін візитами найвищого та високого рівня найближчим часом, зокрема участь ізраїльської делегації в комеморативних заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому пресслужбою відомства в четвер увечері.

Зазначається, що Кулеба розповів Лапіду про підсумки установчого саміту Кримської платформи 23 серпня в Києві.

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Окремою темою розмови стали поїздки громадян в умовах пандемії COVID-19.

У МЗС нагадали, що за підсумками 2020 року, обсяг двосторонньої торгівлі товарами та послугами склав $907,3 млн. Позитивне для України сальдо зовнішньої торгівлі товарами та послугами з Ізраїлем минулоріч становило $513,1 млн.