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Росія тиснула на низку країн з вимогою не брати участі в Кримській платформі, - Зеленський

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Росія тиснула на низку країн з вимогою не брати участі в Кримській платформі, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія тиснула на учасників Кримської платформи, які мали намір приїхати в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив в ефірі програми "Право на владу"

Зеленський заявив: "Загалом вони (учасники Кримської платформи - ред.) вражені. Вони вражені тому, що, мені здається, до останнього кожен із них - хтось відразу відреагував, хтось сумнівався, на когось був великий тиск - це не секрет - від Росії: вони дзвонили їм прямо по телефону на рівні міністрів закордонних справ, на рівні лідерів - лідерам. Всі сумнівалися, що буде 30 країн (Україна заявляла, що будуть представники не менше 30 країн на Кримській платформі - ред.)".

За словами президента, всі учасники були вражені кількістю присутніх, а також тим, що в Україні їм "відразу показали декларацію, відразу пішли в офіс Кримської платформи, показали молоду команду професійних людей, яка вже створює мережу таких самих людей, які займаються питаннями гуманітарними, полонених по всьому світу".

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Топ коментарі

  • Evgeny N
    Все, що можна було сказати кількома словами (якщо знати мову) розмазане десятками слів, які не несуть ніякого "смислового навантаження"... Але якщо б це недолуге користувалося власними мізками, було освічене та спілкувалося мовою, а не "сценарієм від авторського колективу студії Квартал-95", то може й був би хоч якийсь результат за підсумками цієї платформи (перемовини Прем'єр-міністрів, наради міністрів закордонних српав, міністрів оборони, очільників рад нацбезпеки і тп.). А так звели всю "Кримську платформу" до "Конгресу перших лядєй"... ІМХО
  • Герхард
    Многабукаф ниочем.
    Эта коалиция существует без ЗЕ и его ********* начинаний с 2016 года.
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