Новини • Захоплення влади в Афганістані

Внаслідок теракту в аеропорту Кабула загинуло 12 американських військових, 15 поранено, - командування ЗС США

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Внаслідок теракту в аеропорту Кабула загинуло 12 американських військових, 15 поранено, - командування ЗС США
Напад в аеропорту Кабула призвів до загибелі 12 військових США, і за цю атаку несуть відповідальність терористи угруповання ІД, заявив глава Центрального командування (CENTCOM) Збройних сил США генерал Кеннет Маккензі.

"На даний момент нам відомо, що внаслідок атаки було вбито 12 військових США, а ще 15 були поранені", - сказав він на брифінгу Пентагону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Кеннет повідомив, що два терористи-смертники привели в дію вибухові пристрої біля воріт "Ебі" аеропорту і біля готелю "Берон". Після вибуху біля воріт бойовики ІД відкрили стрілянину по військових і по цивільних особах.

Він зазначив, що внаслідок нападу загинули і постраждали також афганці: частину з них американці відправили до літаків в аеропорт, інших забрали в місцеві лікарні. Маккензі уточнив, що точну кількість жертв ще слід з'ясувати.

Він додав, що попри теракт, США продовжують евакуацію з кабульського аеропорту.

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Топ коментарі

  • юрий П cf937564
    рассчитывать на порядочность у черножопых,можно только будучи идиотом.
  • Green sheet
    Теракт не бессмысленный. Американцы уже почти ушли из Афгана. Но кто то очень хочет чтобы США остались и завязли в етой забытой стране и бессмысленной войне. Ищите кому ето выгодно. Могу даже пальцем показать
  • Rhodesian
    Байден, как же ты обосрался, старый дурак...
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