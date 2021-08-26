Головні новини 26 серпня: коктейль Молотова в двері омбудсмена, 40-річні залишаться без пенсії

У двері офісу омбудсмена кинули коктейль Молотова, в аеропорту Кабула підірвали себе терористи-смертники, 40-річні українці залишаться без пенсій - головні новини 26 серпня.

Підпал дверей офісу омбудсмена

Зловмисник кинув пляшку із запальною сумішшю у двері будівлі Секретаріату уповноваженого ВР з прав людини. Чоловіка затримали. Це 50-річний громадянин України, його мотиви поки невідомі.

Вибухи в аеропорту Кабула

Вибухові пристрої привели в дію двоє терористів-смертників. Після цього бойовики ІДІЛ відкрили стрілянину. Загинуло щонайменше 13 людей, поранено - 60. Серед загиблих і поранених є американські військовослужбовці. Інформація про постраждалих громадян України в МЗС поки не надходила.

40-річним не варто розраховувати на пенсію

"Якщо у вас немає накопичень у НПФ (недержавних пенсійних фондах. - Ред.), розраховувати на пенсію взагалі не варто", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, темпи старіння населення такі, що кількість працюючих постійно скорочуватиметься, а кількість пенсіонерів - ростиме. "Мені, сорокарічному, на пенсію в нинішніх умовах розраховувати не варто", - додав він.

Локдаун можуть ввести в листопаді

За прогнозами, новий спалах COVID-19 очікується в Україні у вересні-жовтні. До листопада вона може накрити країну так, що доведеться вводити локдаун.

У нардепки Устінової заарештували квартиру

Квартиру заарештували через позови слідчого поліції Шевцова. Устінова раніше заявила, що він не гідний звання офіцера, у відповідь слідчий подав на неї в суд і відсудив 80 тис. грн. компенсації моральної шкоди. Поки ці гроші не виплачені, квартира нардепки заарештована, а автомобіль оголошено в розшук.

Опубліковано відео останніх годин життя мера Кривого Рогу Павлова

Запис із 4 камер спостереження триває 110 хвилин. На цих кадрах Костянтин Павлов ходить по дому, курить, п'є воду і переписується з кимось у телефоні. Потім сідає на ганок - і більше вже не встає.

Стронгмени протягли "Мрію" на 4,3 метра

8 спортсменів змогли зрушити літак на 4 метри і 30 сантиметрів. "Мрія" важить 330 тонн.