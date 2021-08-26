Головні новини 26 серпня: коктейль Молотова в двері омбудсмена, 40-річні залишаться без пенсії
Підпал дверей офісу омбудсмена
Зловмисник кинув пляшку із запальною сумішшю у двері будівлі Секретаріату уповноваженого ВР з прав людини. Чоловіка затримали. Це 50-річний громадянин України, його мотиви поки невідомі.
Вибухи в аеропорту Кабула
Вибухові пристрої привели в дію двоє терористів-смертників. Після цього бойовики ІДІЛ відкрили стрілянину. Загинуло щонайменше 13 людей, поранено - 60. Серед загиблих і поранених є американські військовослужбовці. Інформація про постраждалих громадян України в МЗС поки не надходила.
40-річним не варто розраховувати на пенсію
"Якщо у вас немає накопичень у НПФ (недержавних пенсійних фондах. - Ред.), розраховувати на пенсію взагалі не варто", - заявив міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, темпи старіння населення такі, що кількість працюючих постійно скорочуватиметься, а кількість пенсіонерів - ростиме. "Мені, сорокарічному, на пенсію в нинішніх умовах розраховувати не варто", - додав він.
Локдаун можуть ввести в листопаді
За прогнозами, новий спалах COVID-19 очікується в Україні у вересні-жовтні. До листопада вона може накрити країну так, що доведеться вводити локдаун.
У нардепки Устінової заарештували квартиру
Квартиру заарештували через позови слідчого поліції Шевцова. Устінова раніше заявила, що він не гідний звання офіцера, у відповідь слідчий подав на неї в суд і відсудив 80 тис. грн. компенсації моральної шкоди. Поки ці гроші не виплачені, квартира нардепки заарештована, а автомобіль оголошено в розшук.
Опубліковано відео останніх годин життя мера Кривого Рогу Павлова
Запис із 4 камер спостереження триває 110 хвилин. На цих кадрах Костянтин Павлов ходить по дому, курить, п'є воду і переписується з кимось у телефоні. Потім сідає на ганок - і більше вже не встає.
Стронгмени протягли "Мрію" на 4,3 метра
8 спортсменів змогли зрушити літак на 4 метри і 30 сантиметрів. "Мрія" важить 330 тонн.