Про підозру в держзраді повідомили колишньому функціонеру Партії регіонів, який втік до окупованого Криму, - СБУ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в государственной измене бывшему функционеру "Партии регионов", поддержавшему оккупацию Крыма и сбежавшему на территорию полуострова.

Про це Цензор.НЕТ, повідомили в пресцентрі СБУ.

"СБУ повідомила про підозру у державній зраді колишньому функціонеру "Партії регіонів", який до Революції Гідності очолював один з районів у Херсонській області. Наразі він утік на тимчасово окупований півострів Крим і всіляко сприяє окупаційному режиму", –говориться в повідомленні.

За даними СБУ, підозрюваний є етнічним татарином, він перебрався в Крим одразу після його окупації Росією і "активно включився в проросійську агітацію кримськотатарського населення".

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"Проти тих, хто не поділяв його ідей, ініціював переслідування окупаційною владою. Підозрюваний створив громадську організацію для "об’єднання кримськотатарського народу", - пояснили в СБУ.

За даними джерела видання "ГОРДОН" в правоохоронних органах, йдеться про Сейтумера Німатуллаєва. До окупації Криму Німатуллаєв був головою Генічеської райдержадміністрації Херсонської області.