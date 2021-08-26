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Зеленський висловив співчуття народам США й Афганістану у зв'язку з терактами в Кабулі

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Зеленський висловив співчуття народам США й Афганістану у зв'язку з терактами в Кабулі
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття народам США й Афганістану, сім'ям всіх загиблих унаслідок терактів у Кабулі (Афганістан).

"Жахливий теракт у Кабулі. Глибокі співчуття народам США й Афганістану, сім'ям усіх загиблих. Одужання пораненим. Тероризм повинен бути засуджений всіма сторонами в Афганістані", - написав Зеленський у Твіттер, передає Цензор.НЕТ.

Він підкреслив, що необхідно спільними зусиллями евакуювати тих, хто залишилися в афганській столиці.

"Спільно з партнерами маємо активніше працювати для евакуації тих, хто потребує допомоги", - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі

  • Frol Fedoroff
    У нас только в августе погибло семь бойцов ВСУ. Кто-то слышал хоть слова соболезнования от этой ...?
  • Александр Александр 66da010f
    Ни слова за два года - кремлёвская крыса не разрешает ему слезу пускать по нашим погибшим героям и помогать раненым ....
  • 5 копійок
    Цікаво, чи приходить до нього вночі Журавель і що він йому відповідає?
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