Першу смерть від штаму коронавірусу "Дельта" зафіксовано в Чернівецькій області

У Чернівецькій області помер 66-річний пацієнт, у якого діагностували штам "Дельта". Це перша смерть від індійського варіанту коронавірусу в регіоні. Відомо, що чоловік не був вакцинований від COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Zaxid.net.

Як розповіла виданню головний санітарний лікар області Наталія Гопко, позитивний аналіз на визначення штаму коронавірусу померлого пацієнта був серед 72 зразків, з яких у 54 підтвердився варіант "Дельта".

"Можна припустити, що це був не перший померлий від штаму "Дельта", але перший, який потрапив у поле зору медиків", - уточнила вона.

За її словами, серед усіх виявлених випадків штаму "Дельта" немає жодного, хто вакцинувався від коронавірусу.

На сьогодні, відзначає видання, в Чернівецькій області близько 20 осіб зі штамом "Дельта" перебувають у стаціонарах. Близько чверті виявлених випадків - це діти. Наймолодшому пацієнту один рік, а найстаршому - 88 років.

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