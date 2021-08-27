"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибух біля аеропорту Кабула
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Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибух біля аеропорту Кабула.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Twitter повідомила SITE Intelligence Group, яка займається відстеженням діяльності бойовиків.
ISKP Claims Attack Near Hamid Karzai International Airport as Suicide bombing https://t.co/dr1A1vpJOt pic.twitter.com/WcAci6Jira— SITE Intel - Jihadist Threat (@siteintel_jt) August 26, 2021