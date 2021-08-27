Байден наказав завдати удару у відповідь по терористах ІДІЛ, що влаштували теракт у Кабулі

У відповідь на серію вибухів у Кабулі, в результаті яких загинули афганці та американські військові, президент США Джо Байден наказав завдати удару у відповідь.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, про це він заявив у своєму виступі.

"Я також наказав своїм командирам розробити оперативні плани щодо завдання ударів по ключових об'єктах, керівництву та об'єктах ІДІЛ ... Ми відповімо із силою і точністю в наш час у тому місці, яке виберемо, в будь-який момент, який ми виберемо".

Байден не повідомив подробиць про те, якою буде військова присутність США в Афганістані після виведення військ. Він зазначив, що "проінструктував військових про все, що їм потрібно - якщо їм знадобляться додаткові сили, я їх надам". За його словами, американське командування заявило, що у них є те, що їм необхідно.

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