Українського воїна поранено на Донбасі, війська РФ тричі порушили режим "тиші". У районі Авдіївки ворог бив із 82-мм мінометів, поблизу Оріхового - з ПТРК, - штаб ООС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, поблизу населеного пункту Оріхове противник вів вогонь із протитанкових ракетних комплексів.
Біля Авдіївки російські окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 82-мм калібру.
В районі Новолуганського російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.
"Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий дістав вогнепальне поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
"Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм", - зазначили в штабі.
Станом на 7:00 ранку 27 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.