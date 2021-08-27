Українського воїна поранено на Донбасі, війська РФ тричі порушили режим "тиші". У районі Авдіївки ворог бив із 82-мм мінометів, поблизу Оріхового - з ПТРК, - штаб ООС

Минулої доби, 26 серпня, зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, поблизу населеного пункту Оріхове противник вів вогонь із протитанкових ракетних комплексів.

Біля Авдіївки російські окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів 82-мм калібру.

В районі Новолуганського російські найманці вели вогонь зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий дістав вогнепальне поранення. Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм", - зазначили в штабі.

Станом на 7:00 ранку 27 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - додали в пресцентрі ОС.





