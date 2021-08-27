МОЗ хоче розширити проєкт цивільної аеромедичної евакуації, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко сподівається на розширення проєкту цивільної аеромедичної евакуації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр сказав в інтерв'ю "Укрінформу".

На питання про пілотний проєкт з аеромедичної евакуації, який на регулярній основі має запрацювати в Києві і Львові, Ляшко відповів: "Гелікоптерні екстрені медичні служби існують у тому чи іншому вигляді в більшості розвинених країн світу. Ми дуже давно хотіли створити цивільну альтернативу аеромедичній евакуації Збройних сил України, і от у 2021 році нам це нарешті вдалося. Не в останню чергу через консолідовані зусилля МОЗ та МВС, адже частину авіаційних витрат, пов’язаних з експлуатацією техніки, та, власне, саму техніку забезпечують структури, що координуються Міністерством внутрішніх справ (Національна поліція, ДСНС)".

Міністр висловив сподівання, що "розпочнемо з колегами із силових відомств системну роботу і за її результатами у 2022 році як мінімум пролонгуємо, а як максимум – розширимо проєкт на ще один додатковий регіон".

На думку Ляшка, "приєднання інших регіонів залежить не в останню чергу від спроможності місцевих громад та центрів екстреної медичної допомоги, бо як доводить наш досвід, важливо, аби мотивація втілювати щось складне та інноваційне не закінчувалась за порогом профільного міністерства".

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